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"МегаФон" подарил безлимитный интернет в дорогом тарифе

«МегаФон» подарил пользователям безлимитный интернет без всяких ограничений. Трафик полностью неограничен к любым сервисам, но стоит он дороже других тарифов.
\"МегаФон\" подарил безлимитный интернет в дорогом тарифе


Сотовый оператор «МегаФон» недавно полностью обновил все свои услуги. В результате они стали не слишком выгодны клиентам по стоимости, хотя в обмен на хорошие деньги они смогут получить массу возможностей. Речь идет о безлимитном интернете с неограниченным трафиком к любым сервисам. «МегаФон» уже обеспечил возможность своим потребителям воспользоваться новой услугой в Сети. Действительно, пользователи отметили хорошую скорость, прекрасное соединение и доступ ко всем сайтам.
Единственное, что смутило – цена за пакет подаренных услуг. Также есть еще один «подводный камень», о котором пользователи узнали. Оказывается, что пакет «Интернет XL» не такой уж и безлимит. Владельцы планшетов, смартфонов и других устройств смогут безгранично находится в Сети только в определенное время, с 01:00 до 07:00 утра, в остальной промежуток будет установлен лимит 30 Гб на месяц...

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