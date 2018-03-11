\"МегаФон\" подарил безлимитный интернет в дорогом тарифе

«МегаФон» подарил пользователям безлимитный интернет без всяких ограничений. Трафик полностью неограничен к любым сервисам, но стоит он дороже других тарифов.Сотовый оператор «МегаФон» недавно полностью обновил все свои услуги. В результате они стали не слишком выгодны клиентам по стоимости, хотя в обмен на хорошие деньги они смогут получить массу возможностей. Речь идет о безлимитном интернете с неограниченным трафиком к любым сервисам. «МегаФон» уже обеспечил возможность своим потребителям воспользоваться новой услугой в Сети. Действительно, пользователи отметили хорошую скорость, прекрасное соединение и доступ ко всем сайтам.Единственное, что смутило – цена за пакет подаренных услуг. Также есть еще один «подводный камень», о котором пользователи узнали. Оказывается, что пакет «Интернет XL» не такой уж и безлимит. Владельцы планшетов, смартфонов и других устройств смогут безгранично находится в Сети только в определенное время, с 01:00 до 07:00 утра, в остальной промежуток будет установлен лимит 30 Гб на месяц...