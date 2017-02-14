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Наука

В магазин Google Play добавили полезные функции

Компания Google планирует в конце марта представить новые разработки для магазина Google Play. Дизайн и набор функций Google Play для пользователей смартфонов и планшетов будет обновлён.
В магазин Google Play добавили полезные функции


Для владельцев гаджетов на базе Android будет доступен новый каталог, пользователи смогут разворачивать скриншоты приложений и видео на всю страницу. Разработчики Google Play уберут лишние яркие элементы каталога, заменив их более лаконичными и простыми чёрно- белыми символами. Также будет добавлен скроллинг, для более удобного пролистывания страниц.
Google Play предложит новый сервис для пользователей, у которых уже установлены какие-либо приложения. Если программа уже была установлена на смартфоне или планшете, то будет предложено удалить её или дать оценку и донести информацию до разработчиков того или иного приложения.
Ещё одно новшество в Google Play. Планируется тестирование видеообъявлений. Разработчики игр смогут рекламировать их пользователям, пока те выбирают другие приложения...

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