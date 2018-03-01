| | Стало известно о провале хакерской атаки россиян на правительственную сеть Германии
События

Стало известно о провале хакерской атаки россиян на правительственную сеть Германии

воскресенье, 18 марта 2018, 11:28
Поделиться
переглянути новину українською
Группа хакеров, которая атаковала правительственную сеть Германии, не смогла получить доступ к защищенной информации.
Об этом рассказал источник из спецслужб, сообщает издание Bild am Sonntag.
Отмечается, что хакеры проникли в серверы МИД Германии через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для дипломатов и установили вредоносное ПО. Однако, это не помогло хакерам взломать основную сеть, - они не получили права администратора и доступ к документам внешнеполитического ведомства.
Как сообщал "Апостроф", о проведении кибератаки на сервера Минобороны и МИДа Германии стало известно в конце февраля.
Сама атака была проведена в конце 2016 года, спустя год её обнаружили и локализовали, однако, до сих пор не ликвидировали.
Пока не удалось установить, какая именно группа хакеров ответственна за попытку взлома. Приоритетными остаются версии о причастности к инциденту хакерских группировок APT28 (Fancy Bear) или Snake (Turla), - обе они связаны с Россией...

Еще по теме

Проникли в сеть правительства: СМИ узнали о еще одной атаке российских хаке ...

Проникли в сеть правительства: СМИ узнали о еще одной атаке российских хаке ...

1-03-2018, 06:29
Читать
Рука Кремля: сервера МИД и Минобороны Германии подверглись хакерской атаке

Рука Кремля: сервера МИД и Минобороны Германии подверглись хакерской атаке

1-03-2018, 04:14
Читать
Российских хакеров заподозрили в попытках взлома аккаунтов украинских полит ...

Российских хакеров заподозрили в попытках взлома аккаунтов украинских полит ...

2-11-2017, 18:04
Читать
Хакеры РФ пытались взломать компьютеры правительства Нидерландов – СМИ

Хакеры РФ пытались взломать компьютеры правительства Нидерландов – СМИ

5-02-2017, 16:06
Читать
В МИД Польши заподозрили атаку российских хакеров

В МИД Польши заподозрили атаку российских хакеров

30-01-2017, 16:23
Читать
В Германии обнаружили российский след в кибератаке на ОБСЕ

В Германии обнаружили российский след в кибератаке на ОБСЕ

7-01-2017, 13:52
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail