Стало известно о провале хакерской атаки россиян на правительственную сеть Германии

воскресенье, 18 марта 2018, 11:28Поделитьсяпереглянути новину українськоюГруппа хакеров, которая атаковала правительственную сеть Германии, не смогла получить доступ к защищенной информации.Об этом рассказал источник из спецслужб, сообщает издание Bild am Sonntag.Отмечается, что хакеры проникли в серверы МИД Германии через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для дипломатов и установили вредоносное ПО. Однако, это не помогло хакерам взломать основную сеть, - они не получили права администратора и доступ к документам внешнеполитического ведомства.Как сообщал "Апостроф", о проведении кибератаки на сервера Минобороны и МИДа Германии стало известно в конце февраля.Сама атака была проведена в конце 2016 года, спустя год её обнаружили и локализовали, однако, до сих пор не ликвидировали.Пока не удалось установить, какая именно группа хакеров ответственна за попытку взлома. Приоритетными остаются версии о причастности к инциденту хакерских группировок APT28 (Fancy Bear) или Snake (Turla), - обе они связаны с Россией...