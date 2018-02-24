| | Перестал быть рукопожатным: в Украине указали на серьезную проблему Путина
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Перестал быть рукопожатным: в Украине указали на серьезную проблему Путина

воскресенье, 18 марта 2018, 11:26
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Президент России Владимир Путин утратил легитимность на международной арене после развязывания двух войн в Украине и Сирии, а очередная демонстрация лояльности населения РФ на выборах ему не поможет.
Об этом "Апострофу" рассказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.
По его словам, существует два аспекта понятия "легитимности": внутренний и внешний. Внутри России Путин легитимен и является "настоящим царем", поскольку, "россиянам в голове нужен царь". А во внешнем аспекте Путин перестал быть легитимным и рукопожатным лидером после того, как развязал две войны – в Украине и Сирии.
"То есть Путин потерял легитимность, и выборы ему не помогут. И это отразится на том, как он будет вести себя и что делать как президент. По моему мнению, будучи президентом, он будет пытаться вырваться из этой ловушки, в которую сам себя загнал. Он будет пытаться сторговаться - сказать миру: мол, хорошо, я уже наделал дел, давайте теперь подумаем, как это исправлять, потому что внутри страны меня поддерживают. А мир будет отходить от него и не подавать ему руки, понимая, что он недоговороспособен, следовательно, нет никакого смысла с ним договариваться, он все равно ничего не выполнит", – говорит эксперт.
Подробнее о перспективах путинского режима читайте в материале "Апострофа": Уже понятно, с чего начнется крах Путина: что нужно делать Украине...

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