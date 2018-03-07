В сети показали фото российских военных, погибших вследствие крушения самолета в Сирии

воскресенье, 18 марта 2018, 11:09Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети появились фото российских военных, которые погибли в Сирии в результате крушения самолета.Фото были опубликованы на странице Twitter Ukr_Che.Отмечается, что среди погибших числятся Николай Распутин, Сергей Смирнов, Евгений Сереженков, Залим Богатырев, Эльдар Гайдарханов. Напомним, что 6 марта при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим (Сирия) разбился российский транспортный самолет Ан-26, в результате чего погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа. #Груз 200, Распутин Николай Борисович, 7.11.1986, Старый Оскол (Белгородская обл.), капитан медицинской службы. Погиб в Сирии 06.03.2018 при катастрофе самолета АН-26 на базе Хмеймим. pic.twitter.com/o2Jm3upoRX— Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 марта 2018 г. #Груз 200, Смирнов Сергей Геннадьевич, 1975 г.р., майор, командир экипажа. Погиб в Сирии 06.03.2018 при катастрофе самолета АН-26 на базе Хмеймим. pic.twitter.com/ASThxeWOMj— Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 марта 2018 г. #Груз200, Сереженков Евгений Александрович, сержант 95-й бригады управления. Погиб в Сирии 06.03.2018 при катастрофе самолета АН-26 на базе Хмеймим. Похоронен 10.03.2018 в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/TZSg0C0mbJ— Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 марта 2018 г. #Груз200, Богатырев Залим, 1990 г.р., г. Чегем (Кабардино-Балкария), ст. сержант 346-й бригады спецназа ГРУ. Погиб в Сирии 06.03.2018 при катастрофе самолета АН-26 на базе Хмеймим. pic.twitter.com/FzUfRjBSjb— Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 марта 2018 г. #Груз200, Гайдарханов Эльдар 16.11.1985 из Тоцкого-2, капитан. Погиб в Сирии 06.03.2018 при катастрофе самолета АН-26 на базе Хмеймим. pic.twitter.com/GkWux9Qcme— Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 марта 2018 г. Как сообщал "Апостроф", наемники из так называемой ЧВК "Вагнера" Николай Хитев и Игорь Швецов, которые ранее были задержаны службой безопасности ЧВК по подозрению в утечке информации о потерях при ударе войск США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, до сих пор не вернулись домой...