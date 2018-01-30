AP узнало о новых доказательствах связей Трампа с Россией

воскресенье, 18 марта 2018, 09:26Поделитьсяпереглянути новину українськоюУволенный недавно экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб владеет документами, которые могут иметь свидетельства связи президента США Дональда Трампа с Россией.Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает АР.По сведениям журналистов, эти документы могут содержать подробности разговоров между Трампом и бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом, который также был политтехнологом Виктора Януковича.Отмечается, что информация уже передана спецпрокурору США по делу РФ Роберту Мюллеру.Бывший заместитель главы ФБР Маккейб был уволен в пятницу, 16 марта, после 20 лет работы в ведомстве.Ранее Трамп публично критиковал Маккейба за предвзятость в расследовании ФБР предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.Также президент США назвал день увольнения Маккейба "великим днем для демократии". В ответ бывший директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в "продажности, моральной низости и политической коррупции".Напомним, ранее "Апостроф" писал о громкой перестановке в администрации Дональда Трампа и ожиданиях от нового госсекретаря США...