AP узнало о новых доказательствах связей Трампа с Россией

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Уволенный недавно экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб владеет документами, которые могут иметь свидетельства связи президента США Дональда Трампа с Россией.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает АР.
По сведениям журналистов, эти документы могут содержать подробности разговоров между Трампом и бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом, который также был политтехнологом Виктора Януковича.
Отмечается, что информация уже передана спецпрокурору США по делу РФ Роберту Мюллеру.
Бывший заместитель главы ФБР Маккейб был уволен в пятницу, 16 марта, после 20 лет работы в ведомстве.
Ранее Трамп публично критиковал Маккейба за предвзятость в расследовании ФБР предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
Также президент США назвал день увольнения Маккейба "великим днем для демократии". В ответ бывший директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в "продажности, моральной низости и политической коррупции".
Напомним, ранее "Апостроф" писал о громкой перестановке в администрации Дональда Трампа и ожиданиях от нового госсекретаря США...