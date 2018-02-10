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Выборы Путина в России: появилось видео фальсификаций

воскресенье, 18 марта 2018, 08:55
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В Интернете уже появилось видео с фальсификациями на выборах президента России, которые проводятся 18 марта.
Видеозапись была опубликована на Twitter странице "Выборная Навка".
Видео было получено с камер наблюдения, расположенных на избирательном участке №617, в поселке Депутатском республики Саха, что на Дальнем Востоке России.
На записи можно увидеть, как некий человек стоит возле урны для голосования и один за другим вбрасывает туда бюллетени из большой пачки.
"Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней. Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика", – говорится в комментарии к видео.
УИК 617. Республика Саха. Поселок Депутатский.
Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней.
Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика. pic.twitter.com/CQIOnbS7py — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 18 марта 2018 г.
Напомним, ранее "Апостроф" писал о различных аспектах российских выборов, в том числе и грядущих массовых фальсификациях в ряде регионов РФ...

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