Выборы Путина в России: появилось видео фальсификаций

воскресенье, 18 марта 2018, 08:55Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Интернете уже появилось видео с фальсификациями на выборах президента России, которые проводятся 18 марта.Видеозапись была опубликована на Twitter странице "Выборная Навка".Видео было получено с камер наблюдения, расположенных на избирательном участке №617, в поселке Депутатском республики Саха, что на Дальнем Востоке России.На записи можно увидеть, как некий человек стоит возле урны для голосования и один за другим вбрасывает туда бюллетени из большой пачки."Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней. Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика", – говорится в комментарии к видео.УИК 617. Республика Саха. Поселок Депутатский.Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней.Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика. pic.twitter.com/CQIOnbS7py — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 18 марта 2018 г.Напомним, ранее "Апостроф" писал о различных аспектах российских выборов, в том числе и грядущих массовых фальсификациях в ряде регионов РФ...