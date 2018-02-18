В центре Киева активисты сносят металлические конструкции

Стало известно, что сторонники партии Михаила Саакашвили и участники марша против президента Петра Порошенко начали сносить металлические конструкции, установленные в годовщину аннексии Крыма. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Ведомости-Украина.
Участники акции держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина кричат лозунги "Порошенко - враг украинской нации". По предварительным данным, полицейским удалось задержать нескольких активистов.
При этом участники марша стали разрушать металлические конструкции и баннеры, приуроченные к годовщине аннексии Крыма Россией.
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"Конструкции ломают и сбрасывают в кучу", - сказано в сообщении.
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