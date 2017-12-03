| | В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков
События

В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков

В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков
Полиция и Нацгардия охраняют центральную часть столицы.

Порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко в воскресенье, 18 марта, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - цитирует Крищенко пресс-служба МВД Украины.

Как уточнили в полиции, на улицах Киева дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.

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Кроме того, в местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.
В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков

В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков

В центр Киева стянули полторы тысячи силовиков


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