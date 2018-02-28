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Непогода в Украине: обесточены 134 населенных пункта

Непогода в Украине: обесточены 134 населенных пункта
Пострадали восемь областей.

В Украине в ночь на воскресенье, 18 марта, из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) обесточены 134 населенных пункта в 8 областях. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, без света остались села в Закарпатской (81), Львовской (29), Винницкой (7), Луганской (6), Донецкой (5), Сумской (4), Запорожской и Черкасской (по одному) областях, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
В то же время спасатели подчеркивают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено 1 451 человек и 1 095 единиц техники.

Подразделения ГСЧС отбуксировали 99 автомобилей, в которых находилось 158 человек.

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В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме...

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