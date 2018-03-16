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События

Ситуация в зоне АТО: за сутки пострадавших нет

Ситуация в зоне АТО: за сутки пострадавших нет
“Л/ДНР” провели один обстрел.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий ВСУ не пострадал. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

“На Донецком направлении враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал...

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