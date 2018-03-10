В Волоколамском районе прошел митинг из-за свалки Ядрово - Русская планета

Около 40 человек вышли на митинг к зданию администрации Волоколамского района из-за ситуации вокруг полигона «Ядрово». У самой свалки собралось еще больше людей – около 300 человек. Митингующие вышли из машин и перекрыли въезд на полигон. Некоторые из них надели маски-респираторы, передает телеканал «360». На месте присутствуют сотрудники правоохранительных органов. Некоторые митингующие угрожали съемочной бригаде телеканала проткнуть колеса автомобиля. 14 марта собственники полигона подписали контракт с голландской корпорацией Multriwell. Не позднее 15 июня будет проведена дегазация и рекультивация «Ядрово». Процесс дегазации отличается от того, который использовали на «Кучино». Здесь проведут не бурение, а прокалывание – его преимуществом является то, что после выхода свалочного газа прокол сразу купируется...