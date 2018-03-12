Паралимпийские игры в Пхёнчхане объявили закрытыми - Русская планета

В Пхёнчхане объявили о закрытии зимних паралимпийских игр 2018 года. На торжественной церемонии закрытия Игр выступил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, передает RT. Мероприятие проходит на курорте Альпензия в парке «Хвэнге». Паралимпийские игры стартовали 9 марта. За это время было разыграно 80 комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках. Россия заняла второе место в итоговом медальном зачете...