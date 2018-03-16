В Ингушетии проголосовал самый пожилой 122-летний гражданин России - Русская планета

В Ингушетии на выборах главы государства проголосовал самый пожилой житель России – 122-летний Алпаз Илиев. «Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России», - рассказал «РИА Новости» собеседник. Уточняется, что он голосовал на дому – к нему приехали члены участковой избирательной комиссии. Всего в республике открыты 137 избирательных участка. Ранее стало известно, что на выборах президента РФ проголосуют 33 жителя Ингушетии в возрасте старше 100 лет...