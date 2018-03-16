| | В Ингушетии проголосовал самый пожилой 122-летний гражданин России - Русская планета
Социум

В Ингушетии проголосовал самый пожилой 122-летний гражданин России - Русская планета

В Ингушетии на выборах главы государства проголосовал самый пожилой житель России – 122-летний Алпаз Илиев. «Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России», - рассказал «РИА Новости» собеседник. Уточняется, что он голосовал на дому – к нему приехали члены участковой избирательной комиссии. Всего в республике открыты 137 избирательных участка. Ранее стало известно, что на выборах президента РФ проголосуют 33 жителя Ингушетии в возрасте старше 100 лет...

Еще по теме

Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства - Русская планета

Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства - Русская планета

Сегодня, 11:30
Читать
РФ откроет в Украине 4 избирательных участка на выборы президента

РФ откроет в Украине 4 избирательных участка на выборы президента

16-03-2018, 10:35
Читать
Житель Ингушетии дожил до 121 года и вернул зрение

Житель Ингушетии дожил до 121 года и вернул зрение

25-11-2017, 11:30
Читать
В Ингушетии вернули зрение самому пожилому человеку России - Русская планет ...

В Ингушетии вернули зрение самому пожилому человеку России - Русская планет ...

25-11-2017, 09:35
Читать
Житель Франции проголосовал на выборах и умер - Русская планета

Житель Франции проголосовал на выборах и умер - Русская планета

7-05-2017, 21:26
Читать
Глава Ингушетии отказался от депутатского мандата - Русская планета

Глава Ингушетии отказался от депутатского мандата - Русская планета

21-09-2016, 18:24
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail