| | Британия призналась в наличии доказательств разработки Новичка в РФ - Русская планета
Социум

Британия призналась в наличии доказательств разработки Новичка в РФ - Русская планета

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания имеет доказательства того, что нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок» разрабатывалось в России. «Мы на самом деле обладаем доказательствами того, что в течение последних десяти лет Россия не только занималась изучением вопроса доставки отравляющих веществ для убийств, но и занималась разработкой и накоплением запасов «Новичка», - сказал он. Джонсон добавил, что 19 марта Британия передаст образцы вещества экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РБК. «Завтра (19 марта - прим. РП) эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами, они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями», - рассказал министр иностранных дел Соединенного Королевства. Ранее стало известно, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»...

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