В Люберцах зафиксировали вброс бюллетеней - Русская планета

На одном из участков в Люберцах зафиксировали вброс бюллетеней. В Мособлизбиркоме подтвердили данный факт после изучения записей с камер видеонаблюдения. Как сообщила председатель избиркома Московской области Ирина Коновалова, вброс произвели сразу после открытия участка – в 09:00. «В настоящее время на участок доставлена резервная стационарная урна, в нее будет проходить голосование. Председатель избирательной комиссии 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали непосредственное участие в этом безобразии, отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии», - рассказала она. В настоящее время на месте работает полиция. Все бюллетени, которые находились в урне, были аннулированы, сообщает телеканал «360». Ранее стало известно, к 14:00 явка на выборах президента России составила 34,72%...