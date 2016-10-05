| | Сборная России по футболу проголосовала в полном составе в Химках - Русская планета
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Сборная России по футболу проголосовала в полном составе в Химках - Русская планета

Сборная России по футболу в полном составе посетила избирательный участок № 3206 в Химках. Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», команда в настоящее время проводит сборы на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск». «Долг выполнил, как и все россияне. За кого голосовал, не скажу, пусть это останется тайной. Чего я жду от выборов? Чтобы в мире царила доброта, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны, чтобы были все здоровы», - рассказал полузащитник сборной России Денис Глушаков. Первым в зал для голосования вошел тренер сборной Станислав Черкесов. Вслед за ним к кабинкам потянулись спортсмены. Ранее стало известно, что к 14:00 явка на выборах главы государства составила 34,72%...

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