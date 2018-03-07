РПЦ вручила медали в честь 100-летия восстановления патриаршества - Русская планета

В Троицком храме состоялась церемония вручения медалей «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви». Как сообщает ТАСС, в мероприятии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Воскресенский Савва. Памятные знаки вручили благотворителям, строителям, а также художникам, которые занимались росписью храма. Перед вручением наград в новорасписанном храме прошло первое богослужение. Храм Живоначальной Троицы в городе Троицке открылся в 2017 году. Проект церкви составил архитектор В.М. Пустовалов. Настоятелем храма по указу Святейшего Патриарха Кирилла был назначен иерей Николай Степанычев...