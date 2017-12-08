В Венесуэле из-за дефицита наличных выпустили местную валюту - Русская планета

В Венесуэле в связи с гиперинфляцией и дефицитом наличных денег выпустили местную валюту. Об этом сообщил глава финансового комитета Национального собрания страны Хосе Герра. Как стало известно РБК, деньги печатает мэрия. 13 марта власти страны отчитались о том, что за месяц инфляция в стране достигла 80%, а годовая – превысила 6000%. С 1 марта в Венесуэле повысили минимальную зарплату – с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров. По официальному курсу валюты это составляет 12 долларов, на черном рынке – 2 доллара. Четыре года подряд страна занимает первое место в рейтинге самых «несчастных» экономик мира по версии агентства Bloomberg...