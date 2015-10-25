ЦИК получила сообщения о препятствии россиянам проголосовать в Одессе

ЦИК начал получать информацию о том, что в Одессе препятствуют россиянам попасть на избирательные участки, чтобы проголосовать. Уже несколько источников сообщили, что есть порча имущества людей из РФ.Представитель ЦИК РФ Василий Лихачев рассказал в своем диалоге со СМИ о том, что за несколько часов ему доложили, что возле консульства РФ в Одессе нацгвардейцы обнаружили взрывчатку. Также неизвестные испачкали транспорт российских дипломатов, которые пришли на избирательные участки голосовать.Аналогичные беспорядки творятся 18 марта в Киеве. До ведома ЦИК дошла информация о том, что кто-то забросал фасад российского представительства в самом центре украинской столицы. В Харькове вообще неонацисты устроили инсценировку «похорон» Путина. Россияне не могут нормально прийти и проголосовать за одного из восьмерых кандидатов, так как им просто в этом препятствуют...