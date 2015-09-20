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Результаты выборов в Переяславском районе
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Киевские Ведомости
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| На улице Ставрополя внезапно погиб мужчина
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На улице Ставрополя внезапно погиб мужчина
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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