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В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке

В Уфе акробат сорвался во время выступления в цирке
УФА, 18 мар — РИА Новости. Двадцатитрехлетний акробат цирка, который гастролирует в Уфе, во время выступления сорвался вниз и получил серьезные травмы, он госпитализирован, сообщили в службе спасения Уфы.По данным ведомства, инцидент произошел в 15.30 по местному времени в цирке, который гастролирует в Уфе с программой «Розовый слон». Шапито расположено в микрорайоне Сипайлово.«Во время выступления на глазах зрителей 23-летний гимнаст упал с высоты. Он получил различные травмы и был госпитализирован в одну из клинических больниц Уфы. Причины инцидента устанавливаются», — сообщает служба спасения...

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