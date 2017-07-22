| | В Ростове ночью сгорела полностью Suzuki возле дома
События

В Ростове ночью сгорела полностью Suzuki возле дома

Ночью, 18 марта, в микрорайоне Северном Ростова произошел пожар недалеко от многоквартирного дома № 13. Жильцы сообщили в МЧС о том, что горит иномарка Suzuki на парковке.
В Ростове ночью сгорела полностью Suzuki возле дома
На место возгорания автомобиля Suzuki хотя и была ночь, начали собираться местные жители, дома которых стояли поблизости. Приехавшие пожарные ликвидировали огонь в иномарке, но автомобиль выгорел изнутри практически весь. О том, есть ли пострадавшие или погибшие от этого неприятного инцидента в Ростове, пока информации нет.Экспертам предстоит оценить причину возгорания. Версия о поджоге остается у правоохранителей на счету. От пламени и искр никакие ближайшие строения не пострадали. На месте происшествия продолжают работу полицейские и эксперты...

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