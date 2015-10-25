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В Новочеркасском ИУ № 1387 умерла пенсионерка

Пенсионерка умерла посреди избирательного участка в Новочеркасске. Женщине стало плохо с сердцем, а через несколько минут она скончалась. Полученный бюллетень так и остался незаполненным.
В Новочеркасском ИУ № 1387 умерла пенсионерка
В процессе выборов президента на территории Новочеркасска произошла трагедия. В стенах избирательного участка № 1387 скончалась пенсионерка, так до конца и не успев реализовать свое право голосования. Прибывшие медики скорой помощи только констатировали смерть пожилой избирательницы.Они утверждают, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело покойной отправлено в морг для вскрытия. Следователи СК Новочеркасска зафиксировали смерть пенсионерки на выборах 18 марта. Теперь они ожидают заключение экспертов, чтобы дать правильную оценку ситуации. Как сообщили работники ИК, женщина успела получить бюллетень, но внезапно ей стало плохо с сердцем. Через несколько минут она умерла...

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