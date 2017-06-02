В Москве арестовали бывшего главу ростовской налоговой

Сегодня, 18 марта, правоохранителям удалось задержать в Москве Владимира Шепелева, который является экс-главой бывшей налоговой Службы. Сейчас пока что не известно, в чём именно подозревается чиновник, оперативники «хранят тайну следствия».В сообщении указывается, что Владимир Шепелев занимает пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. На этой должности он работает, начиная с 2015 года. До этого он работал в таком же ведомстве, но уже в Ростовской области.Известно, что после задержания правоохранители провели обыск в кабинете Владимира Шепелева, а затем доставили его в московский Басманный суд. Пока будет длится следствие, задержанный будет находится в СИЗО. Пробудет он там до 15 мая. В данный момент не известно, в чём обвиняют чиновника, силовики молчат, якобы хотят сохранить следственную тайну. Сейчас уголовное дело Шепелева уже передали на производство Главного СУ СК РФ...