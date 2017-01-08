С места ДТП в центре Москвы эвакуировали еще одного пострадавшего

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Источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и ещё семеро пострадали. Ранее сообщалось, что первым медицинским вертолетом с места ДТП эвакуировали двух пострадавших.Публикация от Tasha Skvortsova (@tashka) 18 Мар 2018 в 8:08 PDTВо время загрузки произошла ошибка.«С места аварии на Кутузовском проспекте вылетел второй вертолет с одним пострадавшим», — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в полете пострадавшего сопровождает медицинская бригада...