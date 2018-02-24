Явка на выборах в России уже почти 60%

Явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 19.00 по Москве (18.00 по Киеву) составила 59,5%. В России заявляют о беспрецедентной явке избирателей.Явка избирателей на выборах президента России 18 марта по состоянию на 19.00 по московскому времени (6 вечера по Киеву) составляет 59,5%. Такая цифра была выведена на экране в информцентре тамошнего ЦИК.Часом ранее, а именно 18:00 по Москве, явка составляла 52,97%.По данным российского Центризбиркома, в Крыму явка якобы уже составила 63,43%, а в Севастополе — 64,62%.Между тем глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму зафиксирована низкая явка.Российские дипломаты в ряде стран уже назвали нынешнюю явку на заграничных участках беспрецедентно высокой.Так, посол РФ в ГрецииАндрей Маслов заявил, что явка в Афинах станет рекордной, а посол РФ в Армении Иван Волынкин отметил, что в Ереване на выборы пришло проголосовать беспрецедентное число граждан РФ.Напомним, за президентский пост в России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин из КПРФ, Владимир Жириновский из ЛДПР, Владимир Путин (как самовыдвиженец), Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), а также Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский из «Яблока».Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...