Выборы в РФ: Путин набрал 59% по данным первых экзитполов

По данным экзитполов на 13:00 Путин набирает 58,9% голосов в Центральном федеральном округе.По данным экзитполов в Центральном федеральном округе на 12:00 по киевскому времени Владимир Путин набирает 58,9% голосов. Об этом сообщает канал Выборы-2018.У Павла Грудинина 7,21%, у Владимира Жириновского — 5,1%.Ксения Собчак набрала 1,1%.Явка на 11:00 по киевскому времени по России составила 34,72%, сообщает ЦИК страны-агрессора.Источник: ЛигаПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...