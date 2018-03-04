Выборы президента России: cтали известны данные экзит-полов

18 марта в России состоялись выборы президента, в годовщину аннексии Крыма Москвой. Появились данные экзит-поллов, то есть опроса на выходе с избирательных участков. Так, больше всего голосов получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин, который был самовыдвиженцем.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
На втором месте оказался выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин 11,2%, а дальше идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,7%.
Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набрала 2,5%, а за ней разместился еще один оппозиционер – лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом в 1,6%.
Кандидат от "Партии роста" Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 1,0% Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,8%.
В президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.
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Если по официальным результатам никто из кандидатов в президенты России не наберет более 50% голосов, то будет второй тур выборов.
Отметим, Украина не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов...