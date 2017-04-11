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ЦИК России заявил о провокациях во время голосования в Украине

ЦИК России заявил о провокациях во время голосования в Украине
В данный момент специалисты изучают ситуацию в США.

Член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил о попытках провокаций на избирательных участках в Новой Зеландии, Украине и США на выборах президента России.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на strana.ua.

"Попытки провокаций были в Новой Зеландии, в Украине, еще в ряде точек и, конечно, в США", - заявил Лихачев.

Посол России в США Антонов также заявил о провокациях на выборах президента России. По его словам, "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".

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"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", - сказал Антонов...

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