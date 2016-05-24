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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Выборы в РФ: Путин набрал 59% по данным первых экзитполов
Явка на выборах в России уже почти 60%
Навальный поссорился с Собчак: подробности
В Беларуси сняли с проката российский пропагандистский фильм про аннексию Крыма
Потепление будет, но не сразу: появился свежий прогноз погоды в Украине
Экономика
В Украине планируют продать государственный банк
Нацбанк проведет крупную проверку банков
Всемирный банк рассказал о мошеннических схемах украинских банков
Украинцам рассказали о важном нововведении в платежках за газ
Аналитики: Дачи в Подмосковье стали дешевле на 40%
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ЦИК России заявил о провокациях во время голосования в Украине
Выборы президента России: cтали известны данные экзит-полов
С места ДТП в центре Москвы эвакуировали еще одного пострадавшего
В Москве арестовали бывшего главу ростовской налоговой
В Новочеркасском ИУ № 1387 умерла пенсионерка
Социум
Хит дня: лошадь занимающаяся йогой с хозяйкой стала звездой Сети
Рецепт диетического торта: радость для сладкоежек борющихся с лишними килограммами
Центр Киева перекрыт: ожидается очередная акция сторонников Саакашвили
Как сторонники Саакашвили жгли файеры в центре Киева с требованием отставки Порошенко: яркие фото
Активисты начали разбирать металлические конструкции на Майдане: эксклюзивные фото
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Киевские Ведомости
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Спорт
| Елистратов — бронзовый призер ЧМ на дистанции 3000 м
Спорт
Елистратов — бронзовый призер ЧМ на дистанции 3000 м
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Редактор раздела Спорт
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