| | Касаткина проиграла Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Спорт

Касаткина проиграла Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе

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