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Политика

Собчак отзывает статус доверенных лиц у сотрудников "Радио Свобода"

Ксения Собчак рассказала, почему ее штаб вынужден лишить статуса доверенных лиц журналистов Александра Расторгуева и Марию Павлову из «Радио Свобода».
Собчак отзывает статус доверенных лиц у сотрудников \"Радио Свобода\"


 Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что Александр Расторгуев украл видеоконтент ее штаба, а затем задействовал его в фильме, не указав источник. Помимо этого, оба сотрудника СМИ подвергли угрозе программу наблюдения, выдав сотрудникам пустые бланки с личной подписью.
По словам Собчак, "Радио Свободы" попросило у нее предоставить своим сотрудникам статус доверенных лиц, чтобы те получили возможность снять на территории Чечни документальное кино, ведь такой статус позволяет производить съемку в любом участке голосования, и открывает им доступ к любым сведениям, касательно данного процесса.
Подобное удостоверение Расторгуеву и Павловой были выданы 16 марта в 19:30, и на следующий день они направились в Чечню. Но сегодня направления от их имен всплыли в Кемеровском регионе. После нескольких часов разбирательства выяснилось, что с 16 на 17 марта журналисты расписались более чем на двухсот пустых бланках направлений наблюдателям, не имея на то законных оснований. Их действия подвергли угрозе наблюдение в Кемеровском регионе, ведь много участков не допустили независимых наблюдателей до выяснения всех обстоятельств...

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