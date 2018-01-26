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Политика

Владимир Путин пока лидирует на выборах

Появились предварительные результаты голосования, согласно которым Владимир Путин с серьезным отрывом выбился в лидеры.
Владимир Путин пока лидирует на выборах


 В ходе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения было опрошено 162 601 избирателей, из которых на вопросы экзитпола ответили 62,8%. Согласно предварительным данным организации, Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей, значительно опередив остальных кандидатов. На втором месте, с результатом в 11,2%, находится Павел Грудинин. Замыкает тройку лидеров с результатом в 6,7% Владимир Жириновский.
По предварительным данным из ЦИК, после обработки 21,33% протоколов, тройка лидеров такая же: Владимир Путин набрал 71,97% голосов избирателей, серьезно опередив своего преследователя Павла Грудинина, у которого по предварительным данным 15,9%.
Подсчет ведется с Дальнего Востока к центру страны. Стоит отметить, что там коммунисты располагают довольно сильными позициями, однако ближе к центру данные могут кардинально измениться...

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