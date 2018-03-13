Более 1,2 млн граждан наблюдали за трансляцией голосования

По сведениям от «Ростелекома», больше 1,2 млн граждан посетили портал с трансляцией президентских выборов.«Ростелеком», который назначили единственным исполнителем услуг по созданию системы видеонаблюдения за избирательным процессом, сообщил, что на 17:30 по мск 1,212 миллионов граждан посетили портал нашвыбор2018.рф с трансляцией выборов президента России, который был запущен еще 15 марта.Воспользовавшись сайтом, любой желающий может наблюдать за ходом выборов в стране в режиме онлайн. На избирательных участках Дальнего Востока трансляция стартовала в 23:00 по мск, и завершится после окончательного подсчета голосов.В отличие от предыдущих президентских выборов, сегодня за всеми участками, где установлены камеры видеонаблюдения, можно проследить не выходя из дома. Компании удалось организовать видеонаблюдение больше чем на 43 тысячах участковых избирательных комиссиях и в 2 775 территориальных.Впервые такая система была запущена в 2012 году, но на тех выборах она не получила такого масштабного распространения. Суммарно, портал посетили 3,5 млн человек...