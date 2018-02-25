| | Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче ЧМ
Спорт

Российские керлингистки победили сборную Швейцарии в матче ЧМ

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