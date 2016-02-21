Конте: Мы постараемся дойти до финала Кубка Англии

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Путин побеждает на выборах в Прикамье, обработана половина протоколов
Андрей Бочаров: Всем огромное спасибо за гражданскую позицию
Хабаровский край завершил голосование в 20:00, явка на 18:00 - 59,82%
Итоги выборов в Приморье: 65 на 60
Итоги выборов Президента РФ 2018 в НСО: 71% за Путина
Экономика
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В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ
Узбекистан и Таджикистан в этом году запустят четыре автобусных маршрута
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В Сирии сбили очередной самолет ВВС Асада: опубликовано видео
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В Санкт-Петербурге ушел из жизни известный политолог
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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