Авиационный керосин вернут под контроль государства

Авиационные власти России решили принять новые меры для повышения безопасности полетов. В разработанном Минтрансом проекте новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается. При этом Росавиация считает необходимым вернуться к отмененной несколько лет назад в РФ системе сертификации авиатоплива. Сегодня требования к качеству нефтепродуктов в России установлены техническими регламентами Таможенного союза — но для авиационной отрасли они недостаточны, считают специалисты.В Минтрансе России сообщили «Известиям», что ведомство разрабатывает нормы, ужесточающие требования к качеству авиатоплива.— Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации, — заявил «Известиям» представитель ведомства.В пресс-службе Росавиации рассказали, что агентство выступает за возврат к сертификации авиатоплива, существовавшей в России до 2015 года.— Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов, — заявили «Известиям» в ведомстве. — Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться.Источники «Известий» в отрасли рассказали, что ситуацию с качеством авиационного топлива в стране сегодня нельзя назвать безопасной — и это может привести к серьезным проблемам.— На наш взгляд, заправочные комплексы должны проходить обязательную сертификацию, — заявили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании «Северный ветер». — Госорганы обязаны постоянно контролировать качество топлива. Это позволит перевозчикам сфокусироваться на своей основной функции — предоставлении качественного и безопасного перелета по доступной стоимости.Сейчас в отечественной авиации, по словам представителей компании, за качество топлива отвечают перевозчики, которые не могут на него повлиять. Ни заправщики, которые обеспечивают керосином авиакомпании, ни логисты, которые доставляют его с НПЗ в аэропорты, подобной ответственности не несут. В большинстве стран ситуация иная.— На каждом этапе производства, транспортировки, фильтрации, отстаивания и перекачивания топлива должен происходить анализ его качества, — заявили в пресс-службе «Северного ветра».За последние несколько лет в нашей стране авиапроисшествий из-за некачественного топлива не было зафиксировано. Под вопросом — только одно событие, в отношении которого пока нет полной ясности.Крупнейшие поставщики авиатоплива в России — компании «Газпромнефть-аэро», «Лукойл-аэро» и «Роснефть-аэро».На всех предприятиях первой из них, как сообщили «Известиям» в ПАО «Газпром нефть», действует единая техническая политика. Она учитывает не только российские, но и международные требования. При этом компания выступает за разработку единых правил для всех игроков рынка.— Несмотря на отмену в 2015 году обязательной сертификации, все топливо-заправочные комплексы «Газпромнефть-аэро» в международных аэропортах регулярно проходят добровольную сертификацию на соответствие российским отраслевым требованиям, — отметили «Известиям» в пресс-службе ПАО «Газпром нефть». — Также эти ТЗК ежегодно проходят проверку международной группы по контролю качества авиатоплива IFQP на соответствие международным стандартам.В «Роснефти» подчеркнули, что выступают за повышение контроля за качеством авиатоплива.— Лаборатории компании одними из первых в отрасли получили сертификаты соответствия требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005, — сообщили «Известиям» в пресс-службе корпорации.В «Лукойл-аэро» не предоставили комментария.По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, сегодня качество авиаГСМ зависит исключительно от добросовестности нефтяных компаний. Отмена сертификации должна была усилить конкуренцию на рынке и снизить стоимость топлива, но уже сейчас сами перевозчики обращаются к государству с просьбой заняться контролем его качества.— Еще в 2015 году Минтранс обещал подготовить документы, которые позволят избежать негативных последствий отмены сертификации. Это, в частности, изменения в Федеральные авиационные правила. Такие меры до сих пор не реализованы, — рассказал Алексей Тузов.Авиатопливо может оказаться некондиционным из-за некачественной фильтрации, посторонних примесей, перегонки через некачественное оборудование и многих других причин...