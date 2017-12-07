| | Люди выдыхают жир: стало известно, куда девается жир после похудения
Здоровье

Люди выдыхают жир: стало известно, куда девается жир после похудения

Люди выдыхают жир: стало известно, куда девается жир после похудения
Данные просто удивляют.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса провели опрос медиков и диетологов по поводу ожирения и выяснили, хорошо они усвоили материал по своей специальности или нет. Из 150 респондентов правильно ответили на задаваемые вопросы только три специалиста.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на grifonsoft.

Ученые спрашивали у врачей, во что трансформируется жир при снижении массы тела. Как оказалось, он расщепляется на диоксид углерода и воду. Если человек избавляется от десяти килограммов лишнего веса, то более 80% он потеряет в виде углекислого газа, а оставшаяся доля станет простой жидкостью. При снижении массы люди в прямом смысле этого слова лишаются жира, выдыхая его через легкие.

Читайте также: Как меняется внешность людей после похудения. Фото

Важную роль в снижении массы играет кислород. Когда человек вздыхает, в его организм поступает 600 граммов этого газа. Желающие избавиться от лишнего веса быстро и эффективно должны учитывать данный факт и тренироваться более интенсивно, дабы не разочароваться в результатах...

Еще по теме

Названы опасные последствия ожирения

Названы опасные последствия ожирения

7-12-2017, 22:10
Читать
Похудение позволяет человеку сэкономить кучу денег

Похудение позволяет человеку сэкономить кучу денег

12-10-2017, 12:25
Читать
Ученые разработали новую методику для подсчета лишнего веса

Ученые разработали новую методику для подсчета лишнего веса

13-05-2017, 09:20
Читать
Медики определили главную причину лишнего веса

Медики определили главную причину лишнего веса

24-03-2017, 07:11
Читать
Ученые выяснили причину возвращения лишнего веса после похудения

Ученые выяснили причину возвращения лишнего веса после похудения

12-12-2016, 02:59
Читать
Фаст-фуд не является причиной лишнего веса!

Фаст-фуд не является причиной лишнего веса!

6-11-2015, 11:47
Читать
Здоровье

Редактор раздела Здоровье
Написать на e-mail