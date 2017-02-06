| | У Украины появился новый поставщик оружия
Экономика

У Украины появился новый поставщик оружия

У Украины появился новый поставщик оружия
Теперь Украина будет сотрудничать с Кувейтом.

В Кувейте президент Украины Петр Порошенко подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах с правительством Кувейта.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Также стороны договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.
"Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом", - подчеркнул Порошенко.
"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", - сказал президент.
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По его словам, несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и был наработан очень важные направления по военно-техническому сотрудничеству...

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Экономика

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