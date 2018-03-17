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Экономика

Порошенко подписал указ о кредитовании в зоне АТО

Порошенко подписал указ о кредитовании в зоне АТО
Кредиты будут доступны малому и среднему бизнесу.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон «О временных мерах на период проведения АТО» по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения АТО.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на eizvestia.

«Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил (введенное недавно законом новое название АТО — ИФ), которая подконтрольна Украине», — написал глава государства в своем Твиттер.

Как пояснял во время принятия этого законопроекта (№7338) 21 декабря 2017 года народный депутат Максим Ефимов (фракция БПП), три года назад было принято решение о введении моратория на взыскание по договорам ипотеки и залога, а также заблокирована возможность заключения новых договоров для банков на территории Донецкой и Луганской областей.

По его словам, если тогда это было целесообразно, то теперь это стало преградой для получения новых кредитов по договорам ипотеки, поскольку запрещено взыскание заложенного имущества, в том числе и на подконтрольной территории.

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«Мы предлагаем открыть возможности для перезаключения договоров исключительно для предпринимателей и только по их желанию», — подчеркнул тогда суть документа М.Ефимов.

Он отметил, что банки по-прежнему будут лишены возможности в одностороннем порядке менять условия и выводить активы из-под действия моратория...

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