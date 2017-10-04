| | Только отмените мораторий: мировой банк готов поддержать любой сценарий
Экономика

Только отмените мораторий: мировой банк готов поддержать любой сценарий

Только отмените мораторий: мировой банк готов поддержать любой сценарий
По мнению банка, продавать землю и отменять мораторий нужно, при чем срочно.

Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине, в том числе предложенный Министерством аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахонен. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.

Она подчеркнула, что ее устраивает любой сценарий запуска рынка земли. В том числе и продажа земли ограниченным объемом (до 300 га) в одни руки только физическим лицам - гражданам Украины, что ранее предлагало министерство.

"Сейчас украинские компании сосредоточены главным образом на производстве зерновых. Мы ожидаем, что после того, как рынок откроется и в страну пойдут инвестиции, компании начнут создавать производства с высокой добавленной стоимостью", - сказала она.

"И со временем это должно привести к тому, что холдинги адаптируют размеры своих земельных угодий. А как Украина будет проводить земельную реформу, сколько будут позволять покупать землевладельцам или компаниям, решать правительству", - заявила Кахонен.

Ранее заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк рассказал о проекте земельной реформы, который будет строиться на трех принципах. Земля будет продаваться, купить ее смогут только физические лица и только граждане Украины.

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Таким образом, Министерство аграрной политики планирует запустить развитие мелкого и среднего фермерства в стране и повысить эффективность использования земли, не допустив при этом монополизации земельного рынка...

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Экономика

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