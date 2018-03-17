| | Уфимские студенты строят болид с расходом топлива 1 л на 1000 км
Экономика

Уфимские студенты строят болид с расходом топлива 1 л на 1000 км

В башкирской столице Уфе начали разработку болида, имеющего затраты топлива 1 литр на 1 000 км. Данное авто представят на международных состязаниях «SHELL Eco-Marathon Europe-2018» в Лондоне.
Уфимские студенты строят болид с расходом топлива 1 л на 1000 км


В прошлом году сборная УГАТУ участвовала в марафонах и представила хорошие показатели, завоевав премию с наименованием «Стойкость и Дух». В то время творение уфимской команды проехало 133 км, затратив горючего в 1 литр.
В нынешнем году Российскую Федерацию представят две команды, а именно: московская МАДИ и уфимская UGATU Racing Team. На сегодняшний день болид пребывает на этапе разработки. Инженеры уже подготовили наброски двигателя, каркаса, частично разработали матрицы кузовных комплектующих и агрегата. Отмечается, что в авто применят уникальный принцип функционирования мотора, благодаря чему уменьшатся затраты топлива...

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