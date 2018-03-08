Китайцы выкатили новый электрокар LvChi Urano

Новый концепт премиального электрического седана презентовали на Шанхайском автосалоне. Новинку снабдили купеобразным кузовом и четырьмя дверями. До первой «сотни» новый электрокар LvChi Urano разгоняется за 3,5 секунды при предельной скорости около 680 км с полной зарядкой батареи. Пока держится в секрете, выйдет ли авто в серию.
Под брендом LvChi будут выпускаться электрокары для Поднебесной. В 2019 году появятся первые электромобили данной марки.
Под капотом новинки, вероятно, разместится 700-сильный электродвигатель. Параметры аккумуляторной батареи пока засекречены. Если говорить по сути, то новинка является очередным китайским электрокаром, призванным изменить будущее автоиндустрии. Инженеры уже создали несколько архитектур и к 2021 году представят сразу 8 авто...