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Экономика

Китайцы выкатили новый электрокар LvChi Urano

В Китае представили новый прототип электрического автомобиля LvChi Urano, при разработке которого черпали вдохновение от моделей премиального британского бренда Jaguar. Сообщается, что дальность хода достигает 680 км.
Китайцы выкатили новый электрокар LvChi Urano


Новый концепт премиального электрического седана презентовали на Шанхайском автосалоне. Новинку снабдили купеобразным кузовом и четырьмя дверями. До первой «сотни» новый электрокар LvChi Urano разгоняется за 3,5 секунды при предельной скорости около 680 км с полной зарядкой батареи. Пока держится в секрете, выйдет ли авто в серию.
Под брендом LvChi будут выпускаться электрокары для Поднебесной. В 2019 году появятся первые электромобили данной марки.
Под капотом новинки, вероятно, разместится 700-сильный электродвигатель. Параметры аккумуляторной батареи пока засекречены. Если говорить по сути, то новинка является очередным китайским электрокаром, призванным изменить будущее автоиндустрии. Инженеры уже создали несколько архитектур и к 2021 году представят сразу 8 авто...

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