Международная комиссия соберется ради музея древнего города в Киеве

Вопрос о создании музея древнего города на Почтовой площади в Киеве будут решать на международной конференции. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.
«Мы инициируем проведение международной конференции по вопросам сохранения находок на Почтовой площади и возможности создания там музея. Каким образом будет проводиться экспонирование и хранение уникальных находок, должны решать именно эксперты музейного дела», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что международная конференция, где определится судьба музея на Почтовой площади, будет инициирована в ближайшее время, пишут «Комментарии. Киев».
Напомним, в столице на Почтовой площади будут продолжены исследования, но и при этом должно быть обеспечено устойчивость конструкций. В первую очередь важно решить два вопроса: безопасность людей и сохранение экспонатов...