| | Международная комиссия соберется ради музея древнего города в Киеве
Социум

Международная комиссия соберется ради музея древнего города в Киеве

Международная комиссия соберется ради музея древнего города в Киеве
Эксперты будут решать, как проводить раскопки и обеспечить безопасность людей и вещей.

Вопрос о создании музея древнего города на Почтовой площади в Киеве будут решать на международной конференции. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на veroyatno.

«Мы инициируем проведение международной конференции по вопросам сохранения находок на Почтовой площади и возможности создания там музея. Каким образом будет проводиться экспонирование и хранение уникальных находок, должны решать именно эксперты музейного дела», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что международная конференция, где определится судьба музея на Почтовой площади, будет инициирована в ближайшее время, пишут «Комментарии. Киев».

Напомним, в столице на Почтовой площади будут продолжены исследования, но и при этом должно быть обеспечено устойчивость конструкций. В первую очередь важно решить два вопроса: безопасность людей и сохранение экспонатов...

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