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Социум

Жителей Владивостока предупредили об отключении воды

Жителей Владивостока предупредили об отключении воды
Во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды. Сотрудники «Приморского водоканала» предупредили жителей краевого центра о плановом ремонте, сообщает РИА «Восток-Медиа».Так, во вторник, 20 марта, водоснабжения в приморской столице не будет с 10:00 до 14:00 по следующим адресам: Крыгина, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 55, 74, 76, 78, 82.В среду, 21 марта, воды не будет с 9 утра и до 8 вечера в домах по адресам Александровича 34 — 52, а также по улицам Анютинская, Восточная 1-я, Восточный переулок, Земляничная, Елецкая, Канская, Малиновая, Подъемная.Очередные отключения стартуют уже на следующей неделе, а именно во вторник, 27 марта. В этот деть с 10 утра и до 16:00 воду перекроют по Авроровской, 24, Алеутской, 61 и Башидзе, 1а. Без воды также останутся несколько домов по Океанскому проспекту, 27, 37, 39, 41, 46, 48. Октябрьская, 2, 13, 25 также попадают в список отключений на этот день...

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