Эксперты рассказали о вирусе, который перехватывает звонки для кражи денег

НовостьApple сняла в рекламе «глючный» iPhone XОтмечается, что вредоносная программа может работать как с исходящими, так и с входящими звонками. Когда пользователь зараженного смартфона совершает звонок в банк, вирус перенаправляет вызов на номер мошенников, которые могут использовать полученную информацию для кражи денег. Когда же злоумышленники сами связываются с жертвами, вирус маскирует их звонок под вызов из банка.Эксперты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.Ранее сообщалось о появлении нового подслушивающего вируса RedDrop, который тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон, а затем выгружает аудио в интернет...