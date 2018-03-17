Культура нон грата

Одним из символов Года науки и образования Великобритании и России 2017 стал тематический поезд «Наука будущего», который Британский совет запустил в Московском метрополитене в декабре 2017 года. Предполагалось, что поезд будет минимум полгода курсировать по Кольцевой линии метро, за это время с разработками британских ученых должны познакомиться не менее 2,6 млн пассажиров.«Запуск этого поезда — очередная веха в наших отношениях с Британским советом и Московским метрополитеном, — заявлял три месяца назад на церемонии открытия спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.— Сейчас очень много пишут о том, какие сложные отношения между Россией и Великобританией, но есть сферы наших отношений, которые никогда не прерывались. Это сфера гуманитарного сотрудничества, сфера человеческих отношений, с точки зрения российских властей, должна поддерживаться при любой политической погоде».Схожая ситуация и в научном сотрудничестве. Так, в феврале государственный Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) назвал 21 победителя совместного с Британским советом конкурса для молодых ученых. Предполагалось, что они должны получить гранты на участие в научных семинарах в Великобритании. Председатель РФФИ Владислав Панченко вчера заявил «Ъ», что на этой неделе фонд примет решение, как действовать в сложившейся ситуации. «Но стоит учесть, что основным партнером конкурса было Лондонское королевское общество, уважаемая научная организация. А Британский совет работал уже с ними и по их просьбе», — уточнил господин Панченко.Другое важное направление работы Британского совета — культурное сотрудничество.Совет не только организовывал масштабные Год культуры Великобритании и России (2014-й) и Год языка и литературы Великобритании и России (2016-й), но и проводил множество фестивалей. Кроме того, совет помогал организовывать гастроли важных, но не самых известных музыкантов, которых российские промоутеры не стали бы привозить, боясь коммерческой неудачи. Британский совет вместе с Музеем Москвы и Союзом московских архитекторов является соорганизатором конкурса на концепцию памятника Уильяму Шекспиру. Решение об установке памятника поддержал мэр Москвы в октябре 2017 года, его планировалось разместить на Варварке. Призовой фонд конкурса составляет 650 тыс. руб., победителя планировалось выбрать 27 апреля 2018 года.Также совет организовывал множество лекций. Последний такой цикл публичных мероприятий начался 1 февраля. В сотрудничестве с благотворительным фондом Владимира Потанина организация привезла британских лекторов, рассказавших о менеджменте в сфере культуры и искусства. Выступления планировалось провести не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Вчера представитель фонда заявила «Ъ», что «из-за выходных» будущее проекта пока не обсуждалось.
Ближайшим аналогом Британского совета в Великобритании является представительство Россотрудничества, которое проводит там мероприятия наподобие Дня русского балета (состоится сегодня.— «Ъ»). На вопрос «Ъ», готовится ли Россия к возможному закрытию представительства Россотрудничества в Лондоне, представитель МИД РФ Мария Захарова ответила: «Просчитаны разные варианты». «Необходимо понимать, что Британский совет работал в России вне правового поля. Британская сторона отказалась урегулировать юридические вопросы нахождения структуры в России. И российская сторона проявляла добрую волю, не закрывая Британский совет, — добавила она.— После угроз, обвинений и хамства вопрос был закрыт. Россия конфронтацию не начинала».
Александр Черных, Анна Макеева, Елена Черненко...