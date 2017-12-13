Девять основных преимуществ Galaxy S9 и S9+

Tweet«Samsung Electronics Украина» представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+ для украинских пользователей. На мероприятии, проходившем в современном пространстве Samsung Innovation Centre, представители компании рассказали о главных преимущества для пользователей Galaxy S9 и S9+.«Ключевую роль в изменениях сыграл нынешний переход пользователей с вербального на визуальный тип общения. Сегодня с помощью одного символа или изображения можно рассказать целую историю. Современное социальное поколение выбирает селфи, стикеры, GIF-анимации и емодзи в общении вместо текстовых сообщений и даже звонков. Именно поэтому Samsung сделала акцент на камере, которая не просто создает прекрасные снимки, но и дает возможность самовыражаться и получать больше от общения с близкими,» – комментирует Андрей Дерюгин, руководитель департамента продуктового маркетинга «Samsung Electronics Украина».Ведущий мероприятия, менеджер по продуктовому маркетингу «Samsung Electronics Украина» Евгений Ким, рассказал о нововведениях в Galaxy S9 и S9+, а каждый из посетителей имел возможность персонально ознакомиться и протестировать преимущества продуктов.Переосмысленная камера с двойной апертуройНовые смартфоны Galaxy S9 и S9+ получили двойную апертуру - f/1.5, что является рекордной в индустрии смартфонов, и f/2.4, которая работает по аналогии с человеческим глазом. Объектив автоматически пропускает больше света при плохом освещении и уменьшает объем лучей при избыточном. В результате, фотографии получаются четкими и захватывающими в любых условиях, как в солнечный день на пляже, так и на праздничной вечеринке с друзьями.Улучшенная технология многокадрового уменьшения шума еще больше повышает качество фотографий, сделанных в условиях плохого освещения. Для этого смартфон делает 12 снимков и комбинирует их в один, что позволяет уменьшить количество шумов на 30% и в результате получить замечательный снимок.Двойная камера - двойные преимуществаЛучшая в классе двойная камера Galaxy S9+ состоит из двух 12-мегапиксельных объективов. Первый – широкоугольный объектив с апертурой f/1.5 и графическим сенсором Super Speed Dual Pixel, а второй - телеобъектив с апертурой f/2.4. Двойная камера позволяет применить 2-кратное оптическое и 10-кратное цифровое приближение, тогда как каждый из объективов получил систему оптической стабилизации изображения (OIS) для четких фотографий даже при съемке без штатива.Функция Live Focus дает возможность владельцам Galaxy S9 и S9+ менять глубину резкости селфи до или после его создания. Background Blur дает возможность проявить креативность и изменить фон фотографии - его роль могут сыграть мультипликационные сердца, звезды и другие варианты.Камеры Galaxy S9 и S9+ используют технологию машинного обучения для улучшения конечного результата съемки. Например, функция Selfie Focus автоматически распознает лицо среди других объектов. В то же время, Image Classification Solution самостоятельно классифицирует изображения и распознает окружение пользователя для применения соответствующих фильтров. В результате кажется, что фотографии сделаны профессиональным фотографом.Лови моментВ жизни много важных мимолетных моментов, которые легко пропустить. Зафиксировать каждый из них поможет новый режим сверхзамедленной съемки в Galaxy S9 и S9+. Режим Super Slow-mo записывает видео на 960 fps (кадрах в секунду). Благодаря этому смартфон сохранит даже те доли секунды, которые трудно заметить невооруженным глазом.Данную функцию обеспечивает новый сенсор изображения Super Speed Dual Pixel, который поддерживает более быструю обработку картинки. Ролики в режиме Super Slow-mo в 32 раза медленнее обычных видео и в четыре раза медленнее, чем любые другие мобильные технологии замедленной съемки. В результате 0,2 секунды обычного формата превращаются примерно в шесть секунд замедленного ролика. Samsung улучшила функцию с помощью технологии Automatic Motion Detection, которая дает возможность автоматически ловить момент движения.Полученный результат можно превратить в GIF-анимацию или улучшить с помощью фонового музыкального сопровождения. Также, замедленные видеозаписи прекрасно подойдут для заставки на рабочем столе или заблокированном экране.Самовыражение с помощью AR EmojiAR Emoji – анимированные емодзи в виде животных или мультипликационных персонажей. Одно селфи позволяет алгоритмам машинного обучения смартфона проанализировать 2D-изображения и распознать более 100 элементов мимики лица. После этого, Galaxy S9 использует изображение для создания реалистичного аватара в виде 3D-модели, которая имитирует движения лица владельца.На старте продаж Galaxy S9 и S9+ смартфоны будут поддерживать 18 предустановленных персонажей для создания AR Emoji. При желании пользователь может создать собственный аватар и настроить его - выбрать прическу, аксессуары, такие как очки и одежду. Сейчас Samsung также сотрудничает со многими партнерами для увеличения количества новых персонажей.AR Emoji совместимы с мессенджерами, которые используют клавиатуру Samsung. Анимации можно отправить в виде GIF- или PNG-файла, независимо от смартфона получателя. А для достижения еще более высокого уровня персонализации владельцы смартфонов могут установить созданный AR Emoji как заставку рабочего стола или заблокированного экрана.Звук кинематографического уровняСмартфоны сегодня становятся основной платформой для развлечений. Учитывая это, Samsung обеспечила Galaxy S9 захватывающим безграничным дисплеем и дополнила передовой звуковой системой.Внутри флагманов находятся мощные стереодинамики AKG, которые гарантируют качественное сбалансированное звучание любого уровня громкости. Таким образом, Galaxy S9 обеспечит лучшие впечатления от знакомства с медиафайлами, к какому бы жанру они не относились. Это могут быть семейные шоу, подкасты или новые альбомы любимого исполнителя.Galaxy S9 также получил поддержку Dolby Atmos, которая создает эффект объемного 360-градусного звучания. Интеллектуальная функция анализирует влияние ключевых переменных на композицию для создания лучшего звука. Технология совместима как с эксклюзивным контентом Dolby Atmos, так и с любыми другими формами медиа.Идеальное устройство для мобильного образа жизниДок-станция нового поколения Samsung DeX Pad превратит мобильное устройство в персональный компьютер. Это особенно понравится пользователям, которые привыкли к постоянному движению и активному образу жизни. Благодаря док-станции Samsung DeX Pad пользователи смогут легко подключать Galaxy S9 и S9+ к монитору, клавиатуре и мышке для удобного редактирования документов и захватывающих игр на большом экране. При этом смартфон можно использовать как сенсорную клавиатуру или тачпад.Улучшенный дизайн5,8-дюймовый Galaxy S9 и 6,2-дюймовый Galaxy S9 + получили усовершенствованные безграничные дисплеи, с помощью которых эмоции от просмотра контента становятся еще более яркими.Обновленные Super AMOLED дисплеи отличаются более крепким стеклом Corning © Gorilla © Glass 5 и более глубоким черным цветом рамок. Решение одновременно скрывает сканер радужной оболочки глаза и создает минималистичный вид. Оба смартфона отличаются современным элегантным дизайном и доступны в Украине в трех цветах: черном, сером и лиловом.Безопасный и удобный в использованииИнтеллектуальное сканирование Galaxy S9 Intelligent Scan сочетает преимущества сканера радужной оболочки глаза и распознавания лица для создания единого решения аутентификации пользователя. Интеллектуальное сканирование предоставляет безопасный доступ к содержимому устройства практически при любых условиях.Сканер отпечатков пальцев, который теперь эргономично расположенный под основной камерой устройства, поддерживает функцию Dedicated Fingerprint. Технология позволяет выбирать необходимые отпечатки для доступа к защищенной папки Secure Folder.Мгновенное распознавание средыИнтеллектуальная платформа Samsung Bixby Vision интегрирована в камеру Galaxy S9 и S9+. Система использует технологию дополненной реальности и глубокого обучения, и предоставляет пользователю много полезной информации о его среде – например, геолокацию при наведении камеры вниз, места неподалеку и расстояние до них при наведении камеры на местность вокруг.Когда камера смартфона направлена на определенный объект, Bixby распознает его и мгновенно накладывает связанные данные на изображение. Например, пользователь сможет использовать функцию онлайн перевода Live Translation в режиме Bixby Text во время деловой поездки за границу. Это поможет переводить меню в ресторане и другие надписи на иностранном языке, или даже конвертировать иностранную валюту в реальном времени.Galaxy S9 и S9 + появятся в продаже в Украине уже с 23 марта 2018 года.* Все данные о функциях, особенностях и спецификации, а также другая информация о продуктах, содержится в этом документе, включая без ограничений преимущества, дизайн, возможности, могут быть изменены без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.Тэги: смартфон Samsung Galaxy апертура двойная камера AR Emoji дисплей Dolby Atmos объемное звучание Bixby Vision...