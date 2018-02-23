РџРѕР»СѓРѕР±РЅР°Р¶РµРЅРЅР°СЏ РґРµРІСѓС€РєР° РІ РЇРєСѓС‚РёРё СѓСЃС‚СЂРѕРёР»Р° С„РѕС‚РѕСЃРµСЃСЃРёСЋ РЅР° СЃРєРµР№С‚Р±РѕСЂРґРµ РІ 20-РіСЂР°РґСѓСЃРЅС‹Р№ РјРѕСЂРѕР·

РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј СЃР°РјРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё, РјРЅРѕРіРёРµ РјР°С€РёРЅС‹ РЅР° РџРѕРєСЂРѕРІСЃРєРѕРј С‚СЂР°РєС‚Рµ РѕСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°Р»РёСЃСЊ, Рё РІРѕРґРёС‚РµР»Рё СѓРґРёРІР»РµРЅРЅРѕ СЂР°СЃСЃРјР°С‚СЂРёРІР°Р»Рё С…СЂР°Р±СЂСѓСЋ РґРµРІСѓС€РєСѓ, РЅРµ РїРѕР±РѕСЏРІС€СѓСЋСЃСЏ СЂР°РґРё РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІР° СЂР°Р·РґРµС‚СЊСЃСЏ РЅР° РјРѕСЂРѕР·Рµ.
Р’ СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅС‹С… СЃРµС‚СЏС… СЌРєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅР°СЏ С„РѕС‚РѕСЃРµСЃСЃРёСЏ РІС‹Р·РІР°Р»Р° РѕР¶РёРІР»РµРЅРЅСѓСЋ РґРёСЃРєСѓСЃСЃРёСЋ. РњРЅРѕРіРёРµ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°С‚РѕСЂС‹ РѕС‚РєСЂС‹С‚Рѕ РІРѕСЃС…РёС‰Р°СЋС‚СЃСЏ С…СЂР°Р±СЂРѕР№ РґРµРІСѓС€РєРѕР№, РѕРґРЅР°РєРѕ РїРѕРґР°РІР»СЏСЋС‰РµРµ Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРѕ РІС‹СЂР°Р¶Р°РµС‚ СЃРѕРјРЅРµРЅРёРµ РІ РїСЂР°РІРёР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕСЃС‚СѓРїРєР°. Р›СЋРґРё РїРѕР»Р°РіР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РїРѕРґРѕР±РЅРѕРµ Р±РµР·СЂР°СЃСЃСѓРґСЃС‚РІРѕ РѕР±РµСЂРЅРµС‚ СЃ РіРѕРґР°РјРё Р±РѕР»СЊС€РёРјРё РїСЂРѕР±Р»РµРјР°РјРё Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ. РўСЂРµС‚СЊРё СѓР±РµР¶РґРµРЅС‹, С‡С‚Рѕ РїРѕР·РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ РіРѕР»С‹С€РѕРј РЅР° СЃРЅРµРіСѓ РїР°РіСѓР±РЅС‹Рј РѕР±СЂР°Р·РѕРј РѕС‚СЂР°Р·РёС‚СЃСЏ РЅР° СЂРµРїСЂРѕРґСѓРєС‚РёРІРЅРѕР№ С„СѓРЅРєС†РёРё РјРѕРґРµР»Рё.
РЎРµСЂРіРµР№ Р”РµРЅРёСЃРѕРІ...